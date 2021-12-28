Politika

ABD’den Peşmerge Güçleri’ne 260 milyon dolarlık yardım

ABD Başkanı Joe Biden’ın 2022 mali yılı için onayladığı 768 milyar dolarlık savunma bütçesinden Peşmerge Güçleri’ne 260 milyon dolarlık destek sağlanacak.
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kürdistan ABD Peşmerge Güçleri bütçe

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı.

Buna göre Irak güvenlik güçlerine 345 milyon dolarlık mali ve silah yardımında bulunulacak. Bu bütçenin 260 milyon dolarlık bölümü ise Peşmerge Güçleri’ne silah ve maaş yardımı olarak verilecek.

Bütçe tasarısında Bağdat’ın, Peşmerge Güçleri’ne maaş sağlamadığı, bu yüzden ABD’nin yardımlarında aslan payının Peşmerge’ye verileceği kaydedildi.

Pentagon raporunda Peşmerge’nin Irak’taki rolüne ilişkin, “Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’le mücadelede önemli bir rolü var ve Irak güvenlik güçlerinin başlıca bileşenlerinden biridir” değerlendirmesine yer verildi.

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