Kılıçdaroğlu Roboskili ailelerle görüştü: Helalleşmemiz lazım

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yaşanan katliamın 10. yıldönümünde, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte mezarlık ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 34 kişinin öldürüldüğü Roboski katliamında yakınlarını kaybeden ailelerle telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, "İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" dedi. Roboski'de çocuğunu kaybeden annelerden biri ise Kılıçdaroğlu'na, "Adalet Roboski’ye gelmedi ama adaletin müjdesini Roboski’ye getirdiler. Bu açıdan çok mutlu olduk" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“İki değerli arkadaşımız orada, Roboski’de yaşanan olayı, yaşanan dramı TBMM’de dile getirdiler. Dolayısıyla kamuoyunun bu konuda dikkatini çektiler. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her zaman her yerde onların hakkını hukukunu savunmak görevimizdir. Bütün annelere mutlu bir yıl diliyorum, mutsuz olmasınlar. İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım."

Bir anne ise Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Biz, Roboski adına, gönderdiğiniz heyete teşekkür ederiz. ‘Helalleşme’ dediniz, evet. Önce helalleşme Roboski’den geçiyor. Biz her zaman sizi dinliyoruz. Çok mutlu olduk, buraya gelen heyetle, sizin konuşmanızla. Helalleşmek elbette önemli bir şeydir. Helalleşmek ilk Roboski’den geçmelidir. Adalet Roboski’ye gelmedi ama adaletin müjdesini Roboski’ye getirdiler. Bu açıdan çok mutlu olduk."