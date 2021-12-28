Erbil ile Urmiye arasında 14 maddelik anlaşma

ERBİL (K24)

Erbil Valisi ile Urmiye Valisi, ticaretin hareketlenmesi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için 14 maddelik bir anlaşmaya imza attı.

Erbil Valisi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti İran İlişkileri Sorumlusu, Haci Omeran Sınır Kapısı Gümrük Müdürü ve Urmiye Kentiyle İrtibat Görevlisi'nden oluşan heyet, Urmiye Valisi ve bazı İranlı yetkililerle bir araya gelerek 14 maddelik bir anlaşma imzaladı.

Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Vali Omed Xoşnaw ile Batı Azerbaycan (Urmiye) Valisi Muhammed Sadık Mutemedyan arasında dün yapılan görüşmede 14 maddelik ekonomik anlaşması imzalandı.

Yapılan anlaşmada, iki tarafta ticaretin genişletilmesini kolaylaştırmak için ortak nakliye şirketlerinin kurulması kararı alırken, bölgeler arası turizm, spor, ticaret ve kültür sektörlerinde fuarların açılması kararlaştırıldı.

Erbil ve Urmiye arasındaki sınırda iki tarafın ilgili bakanlıklarının incelemelerinden sonra, ortak bir sanayi bölgesinin kurulması kararı alınacağı belirtildi.

Ayrıca, Erbil ve Urmiye havalimanlarının yönetimi iki şehir arasında uçak seferlerinin arttırılması için ortak toplantı yapılması karar altına alındı.

Anlaşmaya göre, her iki taraf da birbirlerine kalite kontrol yönergeleri hakkında gerekli bilgileri sağlama sözü verdi.

Yine iki taraf, Haci Omeran Sınır Kapısı'nın ticaret ve turizm faaliyetleri için 24 saat açık olması konusunda mutabık kaldı.