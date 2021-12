Mbappe’den Dünya Kupası’nın 2 yılda bir düzenlenme planına tepki

HABER MERKEZİ

FIFA, Dünya Kupası'nı 2 yılda bir düzenlemenin üye federasyonlar için “muazzam finansal faydalar” sağlayacağını öne sürerek konuyu tekrar gündeme getirdi.

23 yaşındaki Paris Saint-Germain (PSG) forveti Kylian Mbappe ise oyuncuları yıpratmamanın önemli olduğunu, ancak rekabetin, güzelliği korumanın ana nedeni olduğunu söyledi.

Mbappe, "4 yılda bir düzenlenmesi bu organizasyonu özel kılıyor. Bir veya 2 yılda bir oynarsanız bu daha çok günlük bir deneyim gibi hissettirir" dedi.

PSG'li yıldız, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildiği Global Futbol Ödülleri'nde şunları ifadeleri kullandı:

"Her iki yılda bir Dünya Kupası mı? Doğru mu yanlış mı söyleyemem. Her dört yılda bir olan benzersiz bir şey. Her iki yılda bir oynarsak normal bir rekabet haline gelir.

Yılda 60 maç oynuyoruz. Oynamaktan mutluyuz, ama böylesi çok fazla oluyor. Kalite istiyorsanız oyuncuların dinlenmesine izin vermelisiniz.”