Politika

ABD’nin Peşmerge’ye vereceği Puma İHA’larının özelliği ne?

ABD 2020 savunma bütçesinde, Peşmerge Güçleri’nde 5 adet RQ-20 Puma tipi İHA verilmesi de kararlaştırıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Puma İHA Peşmerge Güçleri ABD

ERBİL (K24)

California merkezli AeroVironment şirketinin geliştirdiği LE (Uzun Havada Kalış) RQ-20 Puma tipi insansız hava aracı (İHA), 2022 yılında ABD tarafından Peşmerge Güçleri’ne verilecek.

El ile atılabilen, gözetleme ve keşif için üretilen RQ-20 Puma, kızılötesi modda da çalışabilen kamera ile donatılabiliyor.

15 kilometre mesafeden kontrol edilebilen Puma İHA’lar, saatte 83 kilometre hıza ulaşabiliyor.

İlk kez 2007’de test edilen RQ-20 Puma’dan şimdiye kadar bin adetten fazla üretildi. ABD güçleri operasyonlarda söz konusu İHA’ları aktif olarak kullanıyor.

AeroVironment şirketinin paylaştığı bilgiye göre sadece ABD müttefiki 10 ülkeye verilen RQ-20 Puma, şimdilerde Peşmerge Güçleri’ne verilecek.

Peşmerge’ye teslim edilecek 5 adet İHA’nın eğitimini de ABD’li askeri uzmanlar verecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv