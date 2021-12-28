ABD’nin Peşmerge’ye vereceği Puma İHA’larının özelliği ne?

ERBİL (K24)

California merkezli AeroVironment şirketinin geliştirdiği LE (Uzun Havada Kalış) RQ-20 Puma tipi insansız hava aracı (İHA), 2022 yılında ABD tarafından Peşmerge Güçleri’ne verilecek.

El ile atılabilen, gözetleme ve keşif için üretilen RQ-20 Puma, kızılötesi modda da çalışabilen kamera ile donatılabiliyor.

15 kilometre mesafeden kontrol edilebilen Puma İHA’lar, saatte 83 kilometre hıza ulaşabiliyor.

İlk kez 2007’de test edilen RQ-20 Puma’dan şimdiye kadar bin adetten fazla üretildi. ABD güçleri operasyonlarda söz konusu İHA’ları aktif olarak kullanıyor.

AeroVironment şirketinin paylaştığı bilgiye göre sadece ABD müttefiki 10 ülkeye verilen RQ-20 Puma, şimdilerde Peşmerge Güçleri’ne verilecek.

Peşmerge’ye teslim edilecek 5 adet İHA’nın eğitimini de ABD’li askeri uzmanlar verecek.