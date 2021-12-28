Politika

İstanbul’da HDP ilçe binasına saldırı

İstanbul’da HDP Bahçelievler ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.
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HDP
HDP
türkiye HDP istanbul saldırı

HABER MERKEZİ

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı ve bıçaklı olduğu belirtilen saldırgan bir kişiyi yaraladı.

HDP'lilerin müdahale ettiği saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü Twitter hesabından, “İstanbul Bahçelievler ilçe binamıza yönelik bir silahlı saldırı girişimi olmuş. Silahın tutukluluk yapması sonucundan büyük bir faciadan dönülmüş. Saldırgan gözaltına alınmış” açıklamasında bulundu.

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