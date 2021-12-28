ABD savaş gemisinde Covid-19 alarmı

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Küba’daki Guantanamo Limanı’nda bulunan USS Milwaukee savaş gemisinin yüz kadar askeri personelinin yaklaşık yüzde 25’inin coronavirüs salgınına yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, salgının şu aşamada kontrol altına alındığını ancak hastalanan personel nedeniyle geminin görevinin askıya alındığını bildirdi.

Geminin 14 Aralık’ta Florida’da Jacksonville’de bulunan Mayport Limanı’nından yola çıktığı Guantanamo’nun ardından Güney Saha Komutanlığı’ndaki görev bölgesine gitmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Aralık ayının ilk günlerinde USS Halsey askeri gemisinin de görevi çok sayıda personelin coronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle askıya alınmıştı.

USS Halsey destroyerinde de personelin üçte birinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Gemide bulunan 300 mürettebattan 100 kadarı salgına yakalandı. Yetkililer gemideki tüm personelin tam aşılı olduklarını kimsenin hastaneye kaldırılmayı gerektirecek kadar kötüleşmediğini belirtti.

USS Milwaukee gemisi mürettebatının da tamamının aşılanmış olduğu ve test sonucu pozitif çıkanların karantinaya alındıkları açıklandı. Personelden bazı kişilerde görülen virüsün Omicron varyantı olduğu ifade edildi.

ABD Donanması’nda ilk olarak geçen yıl 4 bin 800 mürettebatın bulunduğu USS Theodore Rooseveelt uçak gemisinde salgın görülmüş ve gemideki binden fazla asker salgına yakalanmıştı.

İki ay kadar salgın nedeniyle Guam’da kalan gemide bir asker Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. ABD Savunma Bakanlığı hali hazırda Deniz Kuvvetleri’nde görevli personelin yüzde 98’inden fazlasının tam olarak aşılı olduğunu açıkladı.