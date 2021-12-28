Peşmerge Bakanı: Peşmerge cepheleri düzenlenip güçlendirilecek

GERMİYAN (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Peşmerge cephelerinin düzenlenmesi ve güçlendirilmesi için 2 komisyon kurulduğunu söyledi.

Germiyan’daki Peşmerge cephelerini ziyaret eden Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, “Şuana kadar DAİŞ’in hareketliliği bayağı azaltılmış durumda” dedi.

İsmail, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliğinin DAİŞ için oluşan altın imkanları ortadan kaldırmak için olduğunu kaydederek, “Daha önce DAİŞ’in hareket noktaları olan bölgelerdeki Peşmerge cephelerinin düzenlenmesi ve güçlendirilmesi için 2 komisyon kurduk ve bugün bu cepheleri ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Peşmerge Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gözlerimizle eksiklikleri tespit etmek için cepheleri ziyaret ettik ve var olan eksiklikleri gidereceğiz. Peşmerge Bakanlığı, Peşmerge’nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecinin devam ettiğini kaydeden İsmail, reform sürecinin tüm aşamalarının adım adım uygulanacağını belirtti.

İsmail, güvenlik boşluğunun olduğu bölgeler için Peşmerge ve Irak ordusu tarafından kurulacak olan 2 ortak tugayın kurulduğunu ve en kısa sürede söz konusu tugayların cephelerine geçerek DAİŞ’e karşı mücadeleye başlamalarını beklediklerini ifade etti.

DAİŞ’in ideolojik, sosyal, kültürel ve sosyal medya alanlarında da bitirilmesi gerektiğini kaydeden İsmail, Irak ordusuyla aralarındaki koordinasyonun iyi bir durumda olduğunu söyledi.”