İran Dışişleri Bakanı: Nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini ve Batılı tarafların "iyi niyet ve ciddiyet" göstermesi halinde yakın gelecekte bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da katıldığı bir etkinlik sonrasında gazetecilerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin olumlu olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor. Şu anda önemli olan, müzakere ekibimizin odaklandığı ortak bir metnin ortaya çıkarılması ve karşı tarafın parantez içine aldığımız konulara, yani anlaşmazlık konularına odaklanmış olmasıdır" dedi.

Abdullahiyan, müzakerelerde Avrupa Birliğinin aktif rol üstlendiğini belirterek, "Karşı taraflar, bu ortamda başlayan müzakereleri iyi niyetle ve ciddiyetle sürdürürse yakın gelecekte herkes için iyi bir anlaşmaya varılabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı, Yemen'le ilgili bir soru üzerine, "Yemen'in ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için bu ülkedeki tüm Yemenli grupların katılımıyla bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun yerine de yakın zamanda yeni bir büyükelçi görevlendirileceğini aktardı.

‘VİYANA'DAKİ NÜKLEER MÜZAKERELERE PERŞEMBE GÜNÜ ARA VERİLECEK’

İran ile nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği Viyana'daki görüşmelere yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü ara verileceği ve görüşmelerin 3 Ocak'ta yeniden başlayacağı bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı "Nournews", yaklaşık 10 günlük aradan sonra dün Viyana'da yeniden başlayan görüşmelerin 30 Aralık Perşembe gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Görüşmelere yeni yıl tatili nedeniyle 3 gün ara verileceği ve tarafların 3 Ocak'ta yeniden müzakere masasına döneceği aktarıldı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini istiyor.

Taraflar şu anda 8 tur halinde yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.