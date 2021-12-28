Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: 89 vaka, 4 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 3 bin 801 Covid-19 testi yapılırken, 89 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 173 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 654 bin 893 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 440 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 371 bin 560 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 103 kişi yaşamını yitirdi.
1777 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.