Erbil Valisi: Urmiye ve Mahabad üniversitelerinde Kürt dili bölümleri açılmalı

MAHABAD (K24)

Doğu Kürdistan (Rojhilat) temaslarını sürdüren Erbil Valisi Omed Xoşnaw, Urmiye ve Mahabad üniversitelerinde Kürt dili bölümlerinin açılması gerektiğini belirtti.

Erbil Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Erbil Valisi Omed Xoşnaw’ın Mahabad Kaymakamı Arif Xıdırlu ile bir araya geldiği bildirildi.

İran'ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Mahabad Kaymakamı, kentin tarihi, kültürü ve turizmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Erbil Valisi Xoşnaw, Erbil’deki üniversitelerde Farsça bölümler olduğu gibi, Urmiye ve Mahabad üniversitelerinde de Kürtçe bölümlerin açılması gerektiğini belirtti.

Bugün ayrıca Erbil Valisi ile Urmiye Valisi, ikili ticari ilişkilerin canlanması ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için 14 maddelik bir anlaşmaya imza attı.