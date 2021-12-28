Politika

Erbil Valisi: Urmiye ve Mahabad üniversitelerinde Kürt dili bölümleri açılmalı

Erbil Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Erbil Valisi Omed Xoşnaw’ın Mahabad Kaymakamı Arif Xıdırlu ile bir araya geldiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Erbil Mahabad Urmiye Kürt dili Omed Xoşnaw

MAHABAD (K24)

Doğu Kürdistan (Rojhilat) temaslarını sürdüren Erbil Valisi Omed Xoşnaw, Urmiye ve Mahabad üniversitelerinde Kürt dili bölümlerinin açılması gerektiğini belirtti.

Erbil Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Erbil Valisi Omed Xoşnaw’ın Mahabad Kaymakamı Arif Xıdırlu ile bir araya geldiği bildirildi.

İran'ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Mahabad Kaymakamı, kentin tarihi, kültürü ve turizmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Erbil Valisi Xoşnaw, Erbil’deki üniversitelerde Farsça bölümler olduğu gibi, Urmiye ve Mahabad üniversitelerinde de Kürtçe bölümlerin açılması gerektiğini belirtti.

Bugün ayrıca Erbil Valisi ile Urmiye Valisi, ikili ticari ilişkilerin canlanması ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için 14 maddelik bir anlaşmaya imza attı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv