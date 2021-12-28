Firavunun fiziki durumu ortaya çıktı

HABER MERKEZİ

Kahire Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sahar Saleem ve Mısırbilimci Zahi Hawass tarafından yürütülen araştırmada 3500 yıllık gizem, bilgisayarlı tomografi kullanılarak aydınlatıldı.

Mısır'da 1881'de ortaya çıkarılan I. Amenhotep isimli firavuna ait lahite orijinal şeklinde kalması için dokunulmadı. Araştırmacılar, çiçeklerle dekore edilen ve ahşap bir yüz maskesi ile korunan 3500 yıllık mumyaya dokunmadan birçok bilgiye ulaştı.

Araştırmada Mısır'ı M.Ö. 1526'dan M.Ö. 1506'ya kadar yöneten firavunun öldüğünde 35 yaşında ve 169 santimetre boyunda olduğunu ortaya koydu. Yüzü detaylı şekilde dijital olarak belirlenen I. Amenhotep'un sünnetli olduğu da tespit edildi.

Firavunun dar bir çenesi, kıvırcık saçları ve çıkıntılı üst dişlerinin bulunduğunu keşfeden araştırmacılar, ölüm nedenini açıklayacak herhangi bir yaralanma veya şekil bozukluğu bulamadı. Mumyanın dişlerinin tam ve sağlık olduğu kaydedilirken, kemiklerde de hastalık izine rastlanmadı.

Ayrıca I. Amenhotep'un kollarını kavuşturarak mumyalanan ilk ve beyni kafatasından çıkarılmayan son firavun olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bilgisayarlı tomografide kafatasında bozulma olmadığını gösteren görüntünün beynin çıkarılmadığını net şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Mumyada altın olması muhtemel boncuklu metalik bir kuşak dahil olmak üzere 30 muska ve mücevher parçası tespit edildi. Üç boyutlu vücut görüntüsünde mumyanın ellerinin karın üzerinde çapraz şekilde birleştiği görülüyor.

21 yıllık hükümranlığı sırasında birçok başarılı sefer yapan I. Amenhotep'un mezarı yağmalansa da daha sonra eski yöneticiler tarafından onarılmış.

Araştırmaya dair detaylar salı günü Frontiers in Medicine'de yayımlandı. (Kaynak: Euronews)