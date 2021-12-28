Almanya ve Hollanda’da Omicron varyantı hızla yayılıyor

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Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), Covid-19'un Omicron varyantının ülkede baskın varyant haline geldiğini açıkladı.

RIVM'den yapılan açıklamada, Omicron'un, Delta ve diğer varyantları geride bırakarak ülkedeki baskın varyant haline geldiğini bildirildi.

Açıklamaya göre, varyantın ülkede görülme sıklığı yüzde 50'yi geçti.

Ülkede önceki hafta 84 bin 398 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Omicron'un vaka sayılarında ve hastanelerdeki doluluk oranlarında yeniden yükselişe sebep olması bekleniyor.

Geçici hükûmetin Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 politikalarında birtakım hatalar yaptıklarını dile getirerek "Sürecin başında işi çoğunlukla kişilerin kendi sorumluluğuna bıraktık, yeterince sıkı tedbirler almadık." ifadesini kullanmıştı.

TAM KAPANMAYA GEÇİLDİ

Hollanda'da Omicron varyantının etkili olmaya başlamasıyla birlikte hükümet, 19 Aralık itibarıyla 4 hafta tam kapanmaya geçildiğini duyurmuştu.

Ülkede 14 Ocak tarihine kadar uygulanacak tedbirlere göre temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatıldı.

Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatlerinde açık kalabilecek.

Hollanda hükümeti ayrıca 22 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren bir dizi seyahat kısıtlaması getirdi.

Buna göre, AB ve Schengen bölgesi dışından Hollanda'ya seyahat edecek 12 yaşından büyük tüm yolcuların aşı pasaportuna sahip olsalar dahi uçuştan önce negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.

İngiltere'nin de içinde bulunduğu "çok yüksek riskli ülkeler"den Hollanda'ya gelen tüm yolcuların 10 günlük zorunlu karantinaya gireceği kaydedildi.

Hollanda hükûmetinin Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye getirdiği seyahat yasağının ise devam ettiği bildirilmişti.

ALMANYA'DA OMICRON VARYANTI HIZLA YAYILIYOR

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 218 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, böylelikle kasım ortasından bu yana 10 bin 443 kişide bu varyantın görüldüğü belirtildi.

Ülkede Omicron varyantı bağlantılı 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 124 kişinin de hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Yetkililer, Omicron varyantının hızla yayıldığı ve bu varyantın salgında beşinci dalgaya sebep olacağı uyarısında bulunuyor.

Söz konusu varyantın yayılmasını frenlemek için önlemler alan Alman hükümeti, halkı tedbirlere uymaya ve hatırlatıcı doz aşıyı yaptırmaya çağırıyor.

Aşılama kampanyasında şimdiye kadar 61,5 milyon kişiye birinci doz, 59 milyon kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı, 30,4 milyona yükseldi. Alman hükümeti ocak sonuna kadar toplam 30 milyon kişinin daha aşı yaptırmasını hedefliyor.