Politika

Diyala’da Irak ordusuyla DAİŞ arasında şiddetli çatışma

Irak’ın Diyala vilayetinde terör örgütü DAİŞ mensuplarıyla Irak ordusu mensupları arasında şiddetli çatışma yaşandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Diyala Hamrin DAİŞ Irak ordusu

HABER MERKEZİ

Irak’ın Diyala vilayetinde terör örgütü DAİŞ mensuplarıyla Irak ordusu mensupları arasında şiddetli çatışma yaşandığı bildirildi.

Irak medyasında yer alan habere göre, Irak Ordusunun 53’üncü Tugayı ile DAİŞ’liler arasında Diyala’nın Ayn Leyla bölgesinde çatışma yaşandı.

Çatışmanın Irak ordusunun DAİŞ’e yönelik operasyon gerçekleştirdiği sırada gerçekleştiği kaydedilirken, çatışmada 3 Irak askerinin yaşamını yitirdiği, 3’ünün de yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerler Bakube hastanesine kaldırıldı.

Çatışmada 3 DAİŞ’li teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.

HAMRİN’DE 4 DAİŞ’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Irak Güvenlik Medya Ağı, Hamrin Dağı’nda operasyona çıkan Irak askerlerinin 4 DAİŞ’liyi öldürdüğünü açıkladı.

Hamrin Dağı’ndaki operasyonun Irak ordusunun 34 ve 9’uncu tugayları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv