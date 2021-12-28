Diyala’da Irak ordusuyla DAİŞ arasında şiddetli çatışma
HABER MERKEZİ
Irak’ın Diyala vilayetinde terör örgütü DAİŞ mensuplarıyla Irak ordusu mensupları arasında şiddetli çatışma yaşandığı bildirildi.
Irak medyasında yer alan habere göre, Irak Ordusunun 53’üncü Tugayı ile DAİŞ’liler arasında Diyala’nın Ayn Leyla bölgesinde çatışma yaşandı.
Çatışmanın Irak ordusunun DAİŞ’e yönelik operasyon gerçekleştirdiği sırada gerçekleştiği kaydedilirken, çatışmada 3 Irak askerinin yaşamını yitirdiği, 3’ünün de yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerler Bakube hastanesine kaldırıldı.
Çatışmada 3 DAİŞ’li teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.
HAMRİN’DE 4 DAİŞ’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Irak Güvenlik Medya Ağı, Hamrin Dağı’nda operasyona çıkan Irak askerlerinin 4 DAİŞ’liyi öldürdüğünü açıkladı.
Hamrin Dağı’ndaki operasyonun Irak ordusunun 34 ve 9’uncu tugayları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.