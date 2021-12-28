Irak Anti-Terör: DAİŞ kentlere saldırmayı planlıyordu

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Irak Anti-Terör tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında DAİŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilirken, DAİŞ’in kentlere saldırma niyetinde olduğu bildirildi.

Irak Anti-Terör Sözcüsü Sabah Numan, 2021 yılında 100 DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Irak Anti-Terör Sözcüsü Sabah Numan yaptığı açıklamada, 2021 yılında 300 farklı operasyonda 100 DAİŞ’linin öldürüldüğünü, 250’sinin de yakalandığını belirtti.

Numan, söz konusu operasyonlarda terör örgütü DAİŞ’in birçok noktadaki sığınağının yok edildiğini ifade etti.

DAİŞ’in şehirleri hedef alma niyetinde olduğunu kaydeden Numan, özellikle de DAİŞ’in hareketliliğinin olduğu bölgelerdeki şehirlerin hedef alınmasının planlandığını bildirdi.

Öte yandan K24 Germiyan muhabiri, terör örgütü DAİŞ’in Kulecu Asayişi Eski Sorumlusu ve Germiyan Güvenlik Operasyonları Sorumlusunun katilinin düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü bildirdi.

K24’e konuşan Kulecu Asayiş Sorumlusu Şemal Abdurrahman, Irak ordusunun 54’üncü tugayının Hamrin bölgesindeki Ebu’l Gazi köyünde gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü DAİŞ’in önde gelen sorumlularından Abdulgani İbrahim Rahim’in öldürüldüğünü açıkladı.

Söz konusu teröristin Kulecu Asayişi Eski Sorumlusu, Germiyan Güvenlik Operasyonları Sorumlusu ve çok sayıda Peşmergenin şehit edilmesinin sorumlusu kaydedildi.