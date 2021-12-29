Sağlık

ABD’de Omicron krizi: 1 günde 441 bin vaka

ABD’de dün, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.
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ABD ABD Covid-19 vaka artışı

HABER MERKEZİ

ABD’de Covid-19 salgınında Omciron varyantı krizi yaşanırken, vaka sayıları gün geçtikçe artıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 Covid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.

Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.

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