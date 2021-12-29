Politika

İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kendi imkanları ile karaya çıkan 24 göçmen ise kurtarıldı.
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türkiye İzmir göçmen Tekne urla

HABER MERKEZİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 08.42 sıralarında, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanları ile sahile çıktığı ve 2 göçmenin ise denizde kaybolduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine adrese 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde; Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı ve kendi imkanları bir kara üzerine çıktığı tespit edilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından 2 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, Seferihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi. (Kaynak: İHA)

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