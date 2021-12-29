Yaşam

Irak’ta intihar vakaları tehlikeli boyutta

Irak’ta resmi verilere göre son bir yılda intihar vakaları tehlikeli boyutlara ulaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak intihar

ERBİL (K24)

K24’ün Irak İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde ettiği verilere göre bu yıl Irak’ta 772 intihar vakası kayıtlara geçti. Bu sayı önceki yıllara oranla oldukça yüksek.

Geçtiğimiz yıl ise Irak genelinde 663 intihar vakası yaşanmıştı.

Önceki 3 yılın verileri ise şöyle:

2019: 605 vaka

2018: 530 vaka

2017: 393 vaka

Ayrıca DTDC örgütü verilerine göre Irak’ta bu yıl çocuklara yönelik 804 şiddet olayı kayıtlara geçti. 15 bin 321 kadın da cinsel istismara maruz kaldı.

Örgütün verilerine göre 2 bin 259 yaşlı da çocukları tarafından evden atıldın.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv