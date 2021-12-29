Irak’ta intihar vakaları tehlikeli boyutta

ERBİL (K24)

K24’ün Irak İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde ettiği verilere göre bu yıl Irak’ta 772 intihar vakası kayıtlara geçti. Bu sayı önceki yıllara oranla oldukça yüksek.

Geçtiğimiz yıl ise Irak genelinde 663 intihar vakası yaşanmıştı.

Önceki 3 yılın verileri ise şöyle:

2019: 605 vaka

2018: 530 vaka

2017: 393 vaka

Ayrıca DTDC örgütü verilerine göre Irak’ta bu yıl çocuklara yönelik 804 şiddet olayı kayıtlara geçti. 15 bin 321 kadın da cinsel istismara maruz kaldı.

Örgütün verilerine göre 2 bin 259 yaşlı da çocukları tarafından evden atıldın.