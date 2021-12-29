Dolar yeniden 12 TL’yi geçti

HABER MERKEZİ

Güne 11,78’den başlayan dolar/TL kuru, saat 09.04’te ani bir yükselişle 12,88’i gördü.

Geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile aynı anda başlayan kamu destekli döviz satışlarıyla 18.4’lük tarihi zirveden 10,27’ye kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 12 seviyesini aştı.

Güne 11,78 seviyesinden başlayan dolar/TL’de sabah 09.04 sıralarında çok sert yükselişle 12,88 seviyesi görüldü. Kur daha sonra 12,00-12,10 aralığına çekildi.

PARA VE KUR POLİTİKASI METNİ AÇIKLANACAK

Yabancı yatırımcıların genel olarak tatil nedeniyle işlem yapmadığı yılın son günlerinde bugünün öne çıkan gündem maddesi TCMB’nin yazılı olarak açıklayacağı 2022 para ve kur politikası metni olacak.

Metinde özellikle tahvil alımları ve önümüzdeki yıl uygulanacak politikaları netleştirebilecek detaylar takip edilecek.