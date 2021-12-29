El Bab ile Minbic çevresine top saldırıları

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun ve El-Bab’ın doğusundaki Şeyh Nasir, Al-Shuwayha ve Al-Zarzur köylerinde konuşlu bulunan silahlı grupların, El Erima beldesi ile Yalani, Mezare El Fewares, Qirtwaran ve El Muhsin köylerine yönelik havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırının maddi hasara sebep olduğu belirtildi.

Gözlemevi, silahlı grupların birkaç saat önce de Minbic’in El-Seyad ve Cemusiye köylerine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi edinilemediğini aktardı.

Geçtiğimiz pazartesi Minbic’in Şeyh Nasır köyü çevresinde Minbic Askeri Meclisi'ne bağlı yerel güçler ile Türkiye destekli silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı.

Minbic kent merkezi, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), El Bab kent merkezi de TSK ve Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.