Politika

El Bab ile Minbic çevresine top saldırıları

TSK ve Türkiye’nin destek verdiği silahlı grupların El Bab ile Minbic’e bağlı köylere top atışları gerçekleştirdiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Minbic el bab Suriye tsk silahlı gruplar top atışları

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun ve El-Bab’ın doğusundaki Şeyh Nasir, Al-Shuwayha ve Al-Zarzur köylerinde konuşlu bulunan silahlı grupların, El Erima beldesi ile Yalani, Mezare El Fewares, Qirtwaran ve El Muhsin köylerine yönelik havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. 

Saldırının maddi hasara sebep olduğu belirtildi.

Gözlemevi, silahlı grupların birkaç saat önce de Minbic’in El-Seyad ve Cemusiye köylerine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi edinilemediğini aktardı.

Geçtiğimiz pazartesi Minbic’in Şeyh Nasır köyü çevresinde Minbic Askeri Meclisi'ne bağlı yerel güçler ile Türkiye destekli silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı.

Minbic kent merkezi, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), El Bab kent merkezi de TSK ve Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv