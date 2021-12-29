WHO’dan Omicron uyarısı: Çok yüksek risk taşıyor

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Bulaşıcılığı yüksek Covd-19’un Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde coronavirüs vakaları yeniden tırmanışa geçti.

"Önümüzde çok zor bir kış var" uyarısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron'un yarattığı riski "çok yüksek" olarak nitelendirdi.

Elde edilen güvenilir bulguların "Omicron varyantının iki ila üç gün içinde artış gösterme potansiyelinin Delta varyantından iki kat fazla olduğuna işaret ettiğini" söyleyen Ghebreyesus, ABD, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya gibi çok sayıda ülkede insidans değerlerinde hızlı bir artış gözlemlendiğini ifade etti.

“ELİMİZDE PANDEMİYİ SONLANDIRACAK ARAÇLAR VAR”

Öte yandan sağlık uzmanları, vaka sayılarındaki artışa rağmen dünyanın Covid-19 pandemisi karşısında çaresiz olmadığına dikkat çekiyor.

"Pandemiyi diz çökmeye zorlayacak araçlara sahibiz" diyen WHO’nun Covid-19’dan sorumlu uzmanlarından Maria Van Kerkhove, bu araçların doğru şekilde kullanılması durumunda insanlığın salgını 2022'de sonlandırabileceğini söyledi.

AŞILAMANIN ÖNEMİ

Salgının sona erdirilmesinde aşılama önemli rol oynuyor. Uzmanlar klinik çalışmaların da aşının Delta ve Omicron varyantlarına karşı da koruma sağladığını gösterdiğine dikkat çekiyor.

Dünya genelinde bir yıl içinde 8,5 milyon doz korona aşısı yapıldı, önümüzdeki yılın ortalarına kadar da aşı üretiminin 24 milyon doza ulaşması hedefleniyor. Bu miktarın da tüm dünya nüfusunun aşılanmasına yeteceği belirtiliyor.

Ancak bunun için de aşı adaletsizliğinin giderilmesi gerekiyor. Birçok ülkede çocukların aşılanmasına başlanırken, yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve riskli grupların aşılanması hâlâ tamamlanabilmiş değil. WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, zengin ülkelerde nüfusun yüzde 67'sinin aşılandığını, yoksul ülkelerdeki aşılamanın ise yüzde 10'un altında olduğunu, bunun da pandeminin sona ermesinin önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti.