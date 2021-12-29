Politika

Ukrayna krizi: ABD uçak gemisi Akdeniz’de kalacak

ABD, Rusya ile Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik yüzünden Avrupa ülkelerine “güvence” vermek adına Akdeniz’deki uçak gemisinin bir müddet daha burada kalmasını kararlaştırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Harry S. Truman uçak gemisi
Harry S. Truman uçak gemisi
dünya ABD Harry Truman uçak gemisi Akdeniz Ukrayna krizi

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Körfez ülkelerine doğru yola çıkması öngörülen Harry S. Truman uçak gemisinin Avrupa ülkelerine “güvence” vermek için Akdeniz’de kalmasına karar verdi.

İsmi açıklanmayan Pentagon yetkilisi, uçak gemisinin rotasının değiştirilmesi kararıyla ilgili olarak AFP'ye “Avrupa'da varlığımızın sürdürülmesine yönelik ihtiyacı yansıtıyor. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte toplu savunmamıza olan bağlılığımızı yeniden teyit etmemiz gerekiyor” dedi.

Harry Truman uçak gemisi ve buna eşlik eden donanmanın diğer unsurları, 14 Aralık’ta Akdeniz’e gelmişti.

ABD ve Rusya, 10 Ocak’ta Cenevre’de Ukrayna krizi ve Avrupa güvenliği konularında bir görüşme yapacak.

RUSYA VE BATI ÜLKELERİ ARAINDAKİ GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO ile yakınlaşması Rusya’nın son dönemde Batı ile ilişkilerinde yeni bir kriz yarattı. Rusya, buna Ukrayna ile ortak sınırına asker yığınağı yaparak ve yakın komşuları Kiev ve Tiflis’in NATO’ya katılımına izin vermeyeceği tehdidinde bulunarak yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı konuşmada Rusya’nın bir çatışma istemediğini ancak, öne sürdüğü ”güvenlik garantileri” konusunda ABD ve müttefiklerinden acil yanıt beklediğini söylemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv