Çin Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’ndeki en büyük projeyi hayata geçiriyoruz

ERBİL (K24)

Çin ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ortak projelerle ilgili K24’e konuşan Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi, “Çin’in Kürdistan Bölgesi’ndeki en büyük projesi olan kültür-turizm projesi ‘Happy City’nin bu yılın başında faaliyete girmesini umuyoruz” dedi.

Çin - Kürdistan Bölgesi ilişkilerine önem verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Ruchi, “Coronavirüs salgınında Çin hükümeti Kürdistan Bölgesi’nde yaklaşık 350 bin doz Sinopharm aşısı yardımında bulundu. Ayrıca Erbil’deki sokak aydınlatması için 100 günışığı lamba seti verdi. Ayrıca Çin ile Kürdistan Bölgesi üniversiteleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi başardık” diye konuştu.

Başkonsolos Ruchi, bu yıl içinde çok sayıda Çinli firmanın üretim için Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini belirterek, “Bu sayının yeni yılda artmasını bekliyoruz. Gelecek yıl Çin - Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin daha da pekişeceği inancındayız. Yeni yılın daha fazla huzur ve istikrar getirmesini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

5 milyar dolarlık maliyetle yapılan Happy City; park, otopark, alışveriş merkezi, tiyatro salonu, villalar, binalar, okul, otel ve hastane gibi yapıları da içinde barındırıyor.