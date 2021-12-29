Urfa’da mutfak tüpü patladı: Yaralılar var
HABER MERKEZİ
Urfa'nın Siverek ilçesinin Dicle Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında Hamza Turan'a ait dairede mutfaktaki tüpün patlaması sonucu evde yangın çıktı.
Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Patlamada yaralanan 1 yaşındaki Aysima T. ve annesi Mehriban T., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlama ve yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. (Kaynak: AA)