Yaşam

Urfa’da mutfak tüpü patladı: Yaralılar var

Urfa'nın Siverek ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu anne ile bebeği yaralandı.
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kürdistan Urfa Siverek mutfak tüpü Patlama

HABER MERKEZİ

Urfa'nın Siverek ilçesinin Dicle Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında Hamza Turan'a ait dairede mutfaktaki tüpün patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Patlamada yaralanan 1 yaşındaki Aysima T. ve annesi Mehriban T., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. (Kaynak: AA)

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