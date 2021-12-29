Kürt siyasetçi İzlanda Parlamentosu'nun en genç üyesi olarak yemin etti

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Eylül ayında İzlanda'da yapılan genel seçimlerde parlamentoya girmeyi hak kazanan 22 yaşındaki Kürt kızı Lenya Run Teha Kerim, en genç milletvekilli olarak 27 Aralık’ta yemin etti.

Lenya Run Taha Kerim, Korsan Parti listesinden Reykjavik kentinde üçüncü sırada seçime katıldı.

1999 yılında İzlanda'nın Kópavogur kentinde dünyaya gelen Lenya Run Teha Kerim, aynı zaman parlamentonun en genç vekilli unvanını elde etti.

K24’e konuşan Lenya Run Teha Kerim, “Sıralamada üstümdeki milletvekilinin geçici olarak değiştirilmesi gerekiyordu, bu yüzden onun yerini aldım" dedi.

Kerim, adalet sistemine ışık tutmak istediğini ifade ederek, "Parlamentoda adalet sistemine ışık tutacağım ve cinsel saldırılarla ilgili yasalarda değişiklik yapılmasına öncülük yapmak istiyorum. Cinsel saldırı mağdurlarının kendilerini güvende hissetmelerini istiyorum" dedi.

Lenya Run Teha Kerim’in babası 1993’te, annesi ise 1996 yılında İzlanda’ya yerleşti. 2013’te Kürdistan Bölgesi’ne dönen aile, 3 yıl sonra yeniden İzlanda’ya döndü.

SEÇİLDİKTEN 9 SAAT SONRA KAYBETMİŞTİ

İzlanda'da Eylül ayında yapılan genel seçimlerde Lenya Run Teha Kerim, oy sayımının yenilenmesinin ardından parlamentodaki koltuğunu kaybetmişti.

Lenya Run Teha Kerim, İzlanda Parlamentosu’na girmeye hak kazanarak, en genç kadın parlamenter olmuş ancak yapılan ikinci sayımın sonuçlarına göre parlamentodaki koltuğundan olmuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan Teha Kerim, “Benim için iyi bir dokuz saatti” demişti.