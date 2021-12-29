Afganistan'ın eski kadın askerleri korkuyor: Hayatımız risk altında

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ABD’nin 20 yılın ardından Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Taliban’ın hakim olduğu ülkede, eski yönetim sırasında görev yapan kadın asker ve polisler hayatlarından endişe ediyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) manşetine taşıdığı haberinde, Afganistan’da yaşayan eski polisler ve kadın askerler, cadı avının hedefi haline geldiklerini söyledi.

BESLENME VE ISINMA MÜCADELESİ VERİYORLAR

Çoğunun evlerini terk ettiği ve gizlice yaşadığı belirtilen haberde, birçoğunun aileleri tarafından reddedildiği ya da Taliban ile işbirliği yapan komşuları tarafından ihbar edildiği aktarıldı.

Özellikle eski kadın askerlerin zorluk çektiği belirtilirken, maaşları veya evleri olmadığı için beslenmek ve ısınmak için mücadele ettikleri vurgulandı.

“ABD VE ULUSLARARASI TOPLUM BİZİ UNUTTU”

Haberde görüşlerine yer verilen eski bir Afganistan Hava Kuvvetleri subayı, batılı güçlere seslendiğini belirterek “Müzisyenleri, futbolcuları ve sanatçıları yeniden yerleştirdiler ve hayatları bizimki kadar risk altında değildi” dedi.

26 yaşındaki eski subay Sameema, “Benim gibi binlerce kadın tehditlerle ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya ve Taliban tarafından takip ediliyor” derken, “ABD ve uluslararası toplum ne olursa olsun bizi destekleyeceklerini söyledi ama bizi unuttular” ifadelerini kullandı.

Sameema, "Orduda görev yapan kadınların hayatı tehlikede çünkü biz orduda hizmet ettik" şeklinde konuştu.

“TALİBAN ÜYESİ AKRABALARIM TEHDİT EDİYOR”

Afgan polisinin narkotikle mücadele departmanının eski bir çalışanı olan 28 yaşındaki Malika ise, Ağustos ortasında ülke kontrolünün Taliban’a geçişinden hemen sonra tehdit çağrıları almaya başladığını söyledi.

Tehditlerin çoğunlukla kocasının Taliban üyesi akrabalarından geldiğini söyleyen Malika, 4 aylık kızıyla birlikte Kabil'den kaçarken, "Bir aydır buradayım ve dışarı çıkmıyorum. Uzak bir eyaletten kocamın kuzenlerinden biri bana 'Seni yakalarsam öldürürüm' dedi” diye konuştu.

TALİBAN GENEL AF SÖZÜ VERMİŞTİ

Taliban, 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirdikten sonra tüm asker ve polislere genel af sözü vermişti.

Haberde Taliban’ın Ağustos ayında Afganistan’ı kontrol etmesinden önce ülkedeki silahlı kuvvetler ve polis kadrosunda 6 bin 300 kadın olduğu belirtilirken bunun toplam personelin yüzde 2’sine karşılık geldiği belirtildi.

Bu tarihlerde Washington ve müttefikleri, kadın Afgan polisi ve askeri birimlerinin oluşturulmasını, Batı'nın Afganistan'daki kadınları güçlendirme çabalarının en büyük başarılarından biri olarak göstermişti.

Halihazırda ise ülke için çalışmış kadınların Afgan toplumunun muhafazakar normlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Taliban'dan kaçarak ülkenin en savunmasız grupları arasında yer alıyor.