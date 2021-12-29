Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 98 vaka, 2 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 4 bin 937 Covid-19 testi yapılırken, 98 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 197 kişi sağlığına kavuşurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 659 bin 830 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 538 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 371 bin 751 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 105 kişi yaşamını yitirdi.

1676 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.