Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 98 vaka, 2 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 4 bin 937 Covid-19 testi yapılırken, 98 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 197 kişi sağlığına kavuşurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 659 bin 830 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 538 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 371 bin 751 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 105 kişi yaşamını yitirdi.
1676 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.