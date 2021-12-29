Politika

Hindistan’da Ronaldo heykeli krizi

Hindistan’da, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun heykelinin dikilmesi ülkede görüş ayrılığına yol açtı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Hindistan Cristiano Ronaldo Heykel

HABER MERKEZİ

BBC’nin haberine göre, daha önce Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinin bağımsızlığının 60’ıncı yıl dönümünde ünlü futbolcu Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi eleştirilere neden oldu.

Eleştirenlerin bir kısmı, gençlere ilham vermesi için Ronaldo’nun yerine yerel bir futbolcunun heykelinin dikilmesinin daha uygun olacağını savundu.

IANS haber ajansına konuşan bir protestocu, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin" dedi.

Times of India gazetesinde yer alan haberde de heykelin açılışı sırasında bazı protestocuların siyah bayrak açtığı kaydedildi.

Bharatiya Janata Partisinden (BJP) milletvekili Michael Lobo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, heykelin gençlerin isteği üzerine, onlara ilham vermek için dikildiğini ifade etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv