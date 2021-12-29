Sağlık

Covid-19: ABD’de ölü ve vaka sayısı artıyor

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 558 artışla 820 bin 929'a yükseldi.
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ABD Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 380 bin 213 artışla 53 milyon 175 bin 47 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 2 bin 558 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 820 bin 929'a çıktı.

California 5 milyon 377 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 545 bin vakayla Texas ve 3 milyon 965 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 255 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 561'e, Florida'da ise 62 bin 390'a çıktı.

ABD'de, Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,7'sine en az bir doz, yüzde 65,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 32,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 242 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 67 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

 

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