Politika

Diyala’da 5 DAİŞ’li öldürüldü

Güvenlik Medya Ağı, operasyonların Irak Hava Kuvvetleri tarafından Diyala vilayetinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
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kürdistan Hemrin Dağları Diyala DAİŞ

HABER MERKEZİ

Irak Güvenlik Medya Ağı, terör örgütü DAİŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen 14 hava saldırısında 5 DAİŞ’linin öldürüldüğünü ve örgüt mensuplarına ait sığınakların tahrip edildiğini açıkladı.

Güvenlik Medya Ağı, operasyonların Irak Hava Kuvvetleri tarafından Diyala vilayetinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, DAİŞ’e yönelik operasyonların büyük bir kısmının Hemrin Dağları bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan DAİŞ tarafından dün yayınlanan videoda Albay Yasir el-Curani’nin infaz edilsiği görüntüler paylaşıldı.

El-Curani, DAİŞ tarafından 1 hafta önce kaçırılmıştı.

 

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