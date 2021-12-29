Politika

Biden ve Putin Ukrayna'yı görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Ukrayna konusunu ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Beyaz Saray Rusya Vladimir Putin Joe Biden

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 30 Aralık 2021'de Rusya ile yaklaşan diplomatik diyalog da dahil birçok konuyu ele alacağı bir telefon görüşmesi yapacak" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasına karşılık ortak bir tavır takınmak adına, Biden yönetiminin Avrupalı ortak ve müttefikleriyle geniş bir diplomasi yürüttüğüne işaret eden Horne, Biden'ın bu konuda dünya çapında birçok lider ile görüştüğünü kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda yapmayı planladıkları diplomatik görüşmelerin birincisinin 10 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv