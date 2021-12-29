Yaşam

Erbil’e 2021’de 2 milyon turist geldi

2021 yılı içerisinde başkent Erbil’e 2 milyon turistin geldiği belirtildi.
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kürdistan Erbil turist 2021

ERBİL (K24)

Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamada, 2021 yılı içerisinde başkent Erbil’e 2 milyon turistin geldiği belirtildi.

Açıklamada, 2021 yılında Erbil’den gelen turist sayısının önceki 2 yıla göre daha yüksek olduğu kaydedilirken, önümüzdeki yıl turist sayısında artış beklendiği ifade edildi.

Erbil Turizm Genel Müdürü İsmail Minexan, 2021 yılının başından 23 Aralık’a kadar 1 milyon 971 bin 522 turistin Erbil’e geldiğini bildirerek, yılbaşında bu sayının 2 milyonu geçmesinin beklendiğini söyledi.

Minexan, verilerin havalimanı ve kente giriş kapılarından düzenli bir şekilde alındığını kaydetti.

Covid-19 salgını dolayısıyla 2019 ve 2020 yıllarında Erbil’e gelen turist sayısı 1 milyon 860 bin 236 kişi olmuştu.

2021 yılında salgında durumun nispeten normale dönmesiyle birlikte bu sayıda artış yaşandı.

 

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