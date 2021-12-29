Avrupa ülkelerinde Covid-19 vakaları hızla artıyor

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.

UKHSA, Omicron'un halihazırda açık ara baskın varyant olması sebebiyle 31 Aralık'tan itibaren bu varyanta özel günlük güncellemelerin yapılmayacağını bildirdi.

Ajans, ülke genelindeki vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron olduğu bilgisini paylaştı.

UKHSA tarafından yapılan bir analiz, Omicron'un, Delta varyantından daha bulaşıcı olmasına rağmen Omicron'a yakalanan kişilerin ciddi semptomlar geliştirme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi.

İngiltere genelinde bugün 39 bin 923 Omicron vakası tespit edildi ve bu rakam, "27 Aralık'ta kaydedilen 45 bin 307 rakamından sonra en yüksek ikinci günlük vaka sayısı" oldu.

Ülkede Omicron vakası sayısı 210 bin 122'ye yükseldi.

GÜNLÜK COVID-19 VAKA SAYISI 183 BİNİ GEÇTİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 183 bin 37 Covid-19 vakası tespit edildi, 57 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, "ülkede Covid-19'un başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı" olarak kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 24 saatte 916 artarak 10 bin 462'ye çıktı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, hastanelerdeki Covid-19 hastalarının sayısı bir haftada yüzde 48 arttı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının Covid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirmişti.

Johnson, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu ifade etmişti.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 5 milyon 854 bin 428'e ulaşırken, aktif Covid-19 hasta sayısı 674 bin 865'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1185'e çıktı.

Son 24 saatte 98 bin 30 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" bugün kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 148 artarak 137 bin 91'e, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 42 bin 472'ye çıktı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 109 milyon 646 bin 86 doz aşı uygulandı.

İSVİÇRE

İsviçre Federal Sağlık Dairesi'nin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 634 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu, 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 11 bin 842 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 13 bin 375 yeni vaka tespit edilmiş, 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 299 bin 362'ye ulaştı.

YENİ KAPANMA GELEBİLİR

Öte yandan İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülkede omicron varyantı vakalarının keskin şekilde yükseldiğini, bunun sonucu olarak hastanelerdeki baskının da artacağını belirtti.

Berset, şu an için yeni kısıtlama kararı almadıklarını, vaka durumun daha ciddileşmesi durumunda kapanmalar da dahil bir sonraki önlem paketinin hazır olduğunu ve son kararı Federal Konsey'in vereceğini aktardı.

Omicron varyantının hızla yayılmasıyla yeni önlemler açıklayan ülkelere İsviçre de katılmıştı.

İsviçre hükümeti, ülkede belli meslek grupları hariç evden çalışmayı zorunlu hale getirmişti.

Ülkede, barlar, spor müsabakaları, havuzlar ve spor salonları dahil çoğu kamusal alan, yalnızca iki doz aşı olduğunu kanıtlayabilen ve günlük negatif aşı sonucu bildiren kişilere açık durumda.

17-21 Ocak arasında Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu da ertelenmişti.

FRANSA

Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısı 208 binle salgın başlangıcından beri en yüksek noktaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içinde 208 bin yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Bir önceki gün de Fransa 180 bin tespit edilen vaka ile Avrupa'da ilk sırada yer almıştı. Her saniye iki kişinin pozitif test sonucu verdiğini belirten Sağlık Bakanı Olivier Veran, Omicron yayılmaya devam ederken Delta kaynaklı hastalık nedeniyle hastanelerde durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, hafta başında günlük vaka sayısının ocak ayı başında 250 bine çıkabileceğini açıklamıştı.

YUNANİSTAN

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 bin 828 vaka tespit edilirken, vaka sayısı 1 milyon 134 bin 713'e yükseldi.

Günlük vaka sayısının salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 20 bin 636’ya ulaştı.

Günlük vaka sayısı, pazartesi 9 bin 284, salı ise 21 bin 657 olarak kaydedilmişti.

İRAN, OMICRON VARYANTI NEDENİYLE 4 AVRUPA ÜLKESİNDEN ÜLKEYE GİRİŞLERİ YASAKLADI

İran Covid-19'un Omicron varyantı ile mücadele kapsamında Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'ten ülkeye girişlere yasak getirdi.

Devlet medyasında yer alan habere göre, söz konusu ülkelerde ikamet edenlerin ya da transit uçuş yapanların İran'a girmeleri yasaklanırken, İran vatandaşları ise bu karardan muaf tutuldu.

Buna göre, son 14 günde Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'te kalan ya da bu ülkelerden transit uçuş yaşan yolcular İran'a alınmayacak ancak yasak diplomatları kapsamayacak.

Öte yandan 12 yaşından büyük yabancı ülke vatandaşlarının İran'a giriş için 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi ile 2 doz yaptırılmış üzerinden 14 gün geçmiş aşı kartlarını göstermeleri gerekiyor.