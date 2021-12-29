Son anket: Cumhur İttifakı %37, Millet İttifakı %41

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Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, “Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021” araştırmasının sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

11-15 Aralık tarihleri arasında, 1514 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 23,9'u AK Parti, yüzde 20,3'ü CHP, yüzde 10,5'i İYİ Parti, yüzde 8,8'i HDP, yüzde 3,9'u MHP yanıtını verdi.

DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 1,9, Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 1,2, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,2, Gelecek Partisi'nin oyu yüzde 0,8 oldu. Yüzde 1,7 ise diğer partileri tercih edeceğini söyledi.

Yüzde 11,1 “kararsızım”, yüzde 9,9 “protesto oy” ve yüzde 4,9 “cevap yok” seçeneklerini tercih etti.

“Kararsızım, protesto oy ve cevap yok” diyenler oransal olarak dağıtıldığında partilerin oy oranları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 32,3

CHP: Yüzde 27,4

İYİ Parti: Yüzde 14,2

HDP: Yüzde 11,9

MHP: Yüzde 5,3

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Memleket Partisi: Yüzde 1,6

Saadet Partisi: Yüzde 1,5

Gelecek Partisi: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 2,3

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,6 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,6 olarak ölçüldü.