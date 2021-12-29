Dr. Fauci: Dördüncü doz gerekebilir

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yeni tip coronavirüsteki (Covid-19) gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, Covid-19 aşılarının ve takviye dozun Omicron varyantıyla mücadelede kritik olacağını kaydetti.

Dr. Anthony Fauci, gelecekte Covid-19’a karşı bağışıklığı desteklemek için bir doz daha aşı yapılabileceğini söyledi, ancak dördüncü dozu konuşmadan önce takviye dozların etkisinin ne kadar kalıcı olacağının anlaşılması gerektiğini belirtti.

Fauci, Amerikalıların tam aşılı ve takviye dozunu olmuş kişilerle evde yılbaşı kutlaması planlarına devam etmelerinde sakınca olmadığını ancak kalabalık gruplarla yapılacak programları desteklemediğini kaydetti.

“VERİLER OMICRON'UN ETKİSİNİN HAFİF OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Fauci, tüm verilerin Omicron varyantının Delta’ya oranla daha hafif olduğuna işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky ise çeşitli ülkelerden gelen veriler Omicron’un daha hafif etkileri olduğunu gösterse de ABD genelinde varyantın etkisinin ne olacağını söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Walensky, MSNBC’ye verdiği röportajda “Çok daha fazla vakayla karşılaşabiliriz ve hastanelerde çok sayıda ağır vaka görebiliriz” diyerek, aşıların ve takviye dozun yayılmayı önleyecek önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

“ÖLÜM VE HASTANEYE YATMA ORANLARI DÜŞÜK”

Walensky, Covid-19 vakalarındaki artışa rağmen ölüm ve hastaneye yatma oranlarının görece düşük olduğunu kaydetti.

Walenski’ye göre günlük vakaların yedi günlük ortalaması, önceki haftaya göre yüzde 60 artarak günde yaklaşık 240 bin 400 oldu. Aynı dönem için hastaneye yatış oranı sadece yüzde 14 artarak günde yaklaşık 9 bine yükseldi. Ölümler günde yaklaşık yüzde yedi düşüşle bin 100'e indi.

Beyaz Saray Covid-19 koordinatörü Jeff Zients, vakalardaki yeni artışla mücadelede Başkan Joe Biden’ın söz verdiği 500 milyon antijen testi için üreticilerle yapılan sözleşmelerin gelecek hafta tamamlanacağını belirtti.

Zients yaşlıların üçte ikisinin takviye doz aşılarını olduklarını, şu an günde toplam bir milyon kişinin takviye dozlarını olmakta olduğunu belirtti.

ABD’DE ÖLÜ VE VAKA SAYISI ARTIYOR

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 380 bin 213 artışla 53 milyon 175 bin 47 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 2 bin 558 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 820 bin 929'a çıktı.

California 5 milyon 377 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 545 bin vakayla Texas ve 3 milyon 965 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 255 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 561'e, Florida'da ise 62 bin 390'a çıktı.

ABD'de, Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,7'sine en az bir doz, yüzde 65,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 32,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 242 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 67 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.