Ekonomi

Dolar 13.30'u geçti, euro 15 TL’nin üzerine çıktı

Dolar/TL bugün yükselişini sürdürerek 13 seviyesini, euro/TL 15'i aştı.
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türkiye dolarTL euro

HABER MERKEZİ

Geçen hafta başında 18.36’lık zirveyi gördükten sonra 10.27’ye kadar gerileyen dolar/TL’de son günlerdeki yükseliş eğilimi bugün de devam ediyor.

Dün 12 lirayı aşarak 12.88’i gören kur, bugün de 13 lirayı aştı ve 13.36 seviyesini gördü.

Euro/TL’de de 15.14 seviyesi aşıldı.

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında “Dolar neden yükseliyor?” sorusuna yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Doların yükseldiği falan yok. Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek” demişti.

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