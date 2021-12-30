Saddam’ın avukatlarını Kaddafi finanse etmiş
HABER MERKEZİ
RT Arapçanın haberine göre Saddam dosyası avukatlarından Buşra Khalil, Libya’nın linç edilerek öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi ile Yemen’in öldürülen lideri Ali Abdullah Salih’in, Saddam Hüseyin'i savunan avukatlar komitesinin finansmanına katkıda bulunduğunu söyledi.
Khalil, Kaddafi ile Salih’in avukatların Amman'daki ofisinde çalışan Saddam’ın kızı Raghad aracılığıyla para yardımında bulunduğunu belirtti.
Saddam Hüseyin'in kızı Raghad, ABD'nin Irak'a girmesi ve Baas rejiminin devrilmesi sonrası Ürdün'e taşınmış ve orada babasını savunan hukukçular komitesinin çalışmalarını koordine etmişti.
Saddam, Irak’ın ABD tarafından özgürleştirilmesinin ardından 2006 yılında Federal Mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılmış, 30 Aralık 2006’da cezası infaz edilmişti.