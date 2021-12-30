Rapor: Hizbullah Şam ve Lübnan’ın güneyine hava savunma sistemi konuşlandırdı
HABER MERKEZİ
İsrail’de faaliyetlerini sürdüren Alma Araştırma Merkezi, yayımladığı raporunda “Hizbullah, hava savunma sistemlerini Lübnan sınırına yakın Şam’ın kuzeybatısındaki Qalamun Dağları’nda konuşlandırdı” ifadelerine yer verdi.
Raporda, Hizbullah’ın söz konusu sistemleri İsrail uçaklarına karşı kullanacağı dile getirildi.
Raporla ilgili Jerusalem Post gazetesine konuşan Alma Araştırma Merkezi Başkanı Subay Tel Perry, “Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail uçaklarına maruz kalabilecek SA8 kara-hava batarya füzeleri yerleştirdi” dedi.
Perry, “Hizbullah mensupları, İran'ın aynı anda altı hedefi vurabilmesi beklenen Rus SA-300 sistemine dayalı Bavar 373 savunma sistemi konusunda eğitilmiş olabilir” şeklinde konuştu.
Jerusalem Post ise İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye’de aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.