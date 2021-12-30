Rapor: Hizbullah Şam ve Lübnan’ın güneyine hava savunma sistemi konuşlandırdı

İsrail’de yayımlanan bir rapora göre, Lübnan Hizbullah’ı Suriye’nin başkenti Şam ile Lübnan’ın güneyi yakınlarına hava savunma sistemi konuşlandırdı.