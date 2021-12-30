Kerkük sokaklarında Haşdi Şabi hareketliliği

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin yıldönümü yaklaşırken, Haşdi Şabi unsurlarının Kerkük sokaklarındaki hareketliliğinin arttığını bildirdi.

Muhabirimiz, bazı cadde ve sokaklara Süleymani ile Mühendis’in posterlerinin asıldığını da aktardı.

Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle 3 Ocak 2020 sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürülmüşlerdi.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı, toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.