Ankara’da DAİŞ operasyonu

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, DAİŞ içinde faaliyet gösterdikleri belirtilen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu kişilerin bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları kaydedildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)