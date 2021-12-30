Politika

Ankara’da DAİŞ operasyonu

Ankara'da terör örgütü DAİŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtilen 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Ankara DAİŞ Gözaltı Operasyon MİT

HABER MERKEZİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, DAİŞ içinde faaliyet gösterdikleri belirtilen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Bu kişilerin bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları kaydedildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv