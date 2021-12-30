Politika

Kılıçdaroğlu MEB’e alınmadı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun mülakatta elenen öğretmen adayları için Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı binasına geldi.
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türkiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu KPSS MEB

ANKARA (K24)

KPSS’de yüksek puan alıp, mülakatlarda elenen öğrencilerin durumunu görüşmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine geri dönüş yapılmamasının ardından Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na geldi.

Kılıçdaroğlu'nun binaya girişine izin verilmedi.

MEB önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme Saray'ın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en insani görevimdir. Nerede torpil, adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur” dedi.

“Dün bir feryadı dile getirdim” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı, “KPSS'de 80, 90, 95 puan evlatlarımızın sözlü mülakatlardan elendiğini duydum. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır" şeklinde konuştu.

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