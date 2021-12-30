La Liga ekiplerinde coronavirüs vakaları artıyor

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Barcelona Kulübü, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da coronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi.

Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

REAL MADRID

Real Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada da Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin coronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, pazar günü deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.

ATLETICO MADRID

Atletico Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncuların ve teknik adamın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alındığı da ifade edildi. Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.