Zaho: Kurt kapanına yakalanan leopar kurtarıldı

ZAHO (K24)

K24’e ulaşan videoya göre, dün Zaho’da görülen leopar, bugün Batifa’da yakalandı. Kapana sıkışan ayağı yaralı olan leopar, bir kafese konularak tedavi için Duhok Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.

Leoparın, tedavisinin tamamlanmasının ardından dağlık bölgede doğal hayat alanına bırakılacağı öğrenildi.

Zaho’da hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın kurt saldırılarına karşı kurduğu kapana bir leopar yakalanmıştı. Leopar, kurtarılmaya çalışılırken ayağındaki kapanla birlikte kaçarak gözden kaybolmuştu.

Kürdistan doğal yaşam alanlarında sık sık yaban hayvanları görülüyor.