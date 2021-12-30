Yaşam

Zaho: Kurt kapanına yakalanan leopar kurtarıldı

Dün Zaho’da kurt kapanına yakalanan ve kapanla birlikte kaçan leopar, yakalanarak tedavi altına alındı.
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kürdistan leopar Zaho

ZAHO (K24)

K24’e ulaşan videoya göre, dün Zaho’da görülen leopar, bugün Batifa’da yakalandı. Kapana sıkışan ayağı yaralı olan leopar, bir kafese konularak tedavi için Duhok Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.

Leoparın, tedavisinin tamamlanmasının ardından dağlık bölgede doğal hayat alanına bırakılacağı öğrenildi.

Zaho’da hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın kurt saldırılarına karşı kurduğu kapana bir leopar yakalanmıştı. Leopar, kurtarılmaya çalışılırken ayağındaki kapanla birlikte kaçarak gözden kaybolmuştu.

Kürdistan doğal yaşam alanlarında sık sık yaban hayvanları görülüyor.

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