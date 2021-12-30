Kazimi: Kürdistan Bölgesi’yle iyi ilişkilere sahip olmaktan gurur duyuyoruz

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kürdistan Bölgesi ile iyi ilişkilere sahip olduklarını kaydederek, söz konusu iyi ilişkilerle iftihar ettiklerini söyledi.

Bağdat’taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, “Bu hükümet döneminde Irak Kürdistan Bölgesi ile ilişkimiz 2003'ten bu yana en iyi seviyedeydi” dedi.

Kazimi, “Kürdistan Bölgesi ile ilişkiden gurur duyuyoruz. Gerginlikler azdı ve içtihatlarımız çoktu” dedi.

Irak Başbakanı, “Allah'a hamd olsun, diyalog ve güven unsurlarını inşa ederek bu gergin ilişkiyi en iyi şekilde aşmayı başardık” ifadelerini kullandı.

Kazimi açıklamasında, Peşmerge ve Irak güçlerine terörle mücadeledeki rollerinden ötürü teşekkür etti.

Hükümeti döneminde bölgesel olarak diplomatik atmosferi yumuşattıklarını söyleyen Kazimi, “Uluslararası ilişkilerimiz, farklı görüşleri yakınlaştırmayı ve bölgeyi, Allah korusun, Irak ve bölge için yıkıcı olabilecek bir savaşın etkilerinden kurtarmayı başardı” dedi.

Kazimi, “Irak Merkez Bankası rezervlerinden 12 milyar doların üzerinde kaynak sağlamayı ve Irak'ın uluslararası kredi notunu uluslararası düzeyde yükseltmeyi başardık” diye konuştu.