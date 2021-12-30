Sakık: Kürtler, Kürt meselesini çözmeyenle aynı safta yer almaz

İSTANBUL (K24)

HDP’li Sırrı Sakık, Kürtlerin, Kürt meselesine dair çözüm geliştirmeyenler ile aynı safta yer almayacağını belirtti.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’la birlikte geçtiğimiz gün saldırıya uğrayan HDP İstanbul Bahçelievler ilçe binasına ziyarette bulunan Sırrı Sakık, gazetecilere açıklama yaptı.

Siyasal partilerin, seçimi kazanmaya yönelik ve gelecek yıla dair şimdiden harekete geçtiğini belirten Sakık, Kürt meselesini dikkate almayan hiçbir tarafın başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

Sakık, “2022 yılı çözüm açısından da önemli bir yıldır. Türkiye demokrasi güçlerinin büyük bir buluşma sağlayacağı bir dönemdir. Hepsi oturuyor ve konuşuyor. Biri diyor ‘Cumhurbaşkanı olacağım’ biri diyor ‘Başbakan olacağım’ ama kimin sayesinde? Kürtlerin ve Türkiye demokrasi güçlerinin desteği ile. Kürt’ün ve Türkiye demokrasi güçlerinin hakkını siz yasalar ile anayasa düzeyinde güvence altına almazsanız hiç kimse size ne yüz verir ne de yanınızda saf tutar. Eğer Kürtler ile var olacaksanız, Kürtlerin demokratik haklarını sonuna kadar savunmalısınız” dedi.

HDP’nin Türkiye’deki en büyük üçüncü siyasi parti olduğunu belirten Sakık, “Emin olun anketlerde yazdıkları gibi değil. Biz %15 ve %16’lardayız. Daha çok büyük birliktelikler oluşturalım, bugüne kadar bize gelmeyen AKP-MHP saflarında olan Kürtler de olabilir, onlara gitmeliyiz. Biz bu topraklarda adalet, hakkaniyet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Bahçelievler HDP ilçe binasında partililere yönelik gerçekleştirilen saldırının geçmişten bu yana Kürtlere yönelik yapılan saldırılardan bağımsız olmadığını söyleyen Sakık, şunları ekledi:

“Biz bu kurşunları da bunların arkasındaki güçleri de ağababalarını da iyi biliyoruz. Biz HEP’i ilk kurduğumuz zaman, böyle olaylar ile karşılaşacağımızı hep biliyorduk ve hayat bizi yanıltmadı. İlk kuşun Vedat Aydın’a geldi. Daha sonra Gaziantep il başkanımız, daha sonra Mehmet Sincar öldürüldü. Binlerce ismi bilinmeyen kahramanlar katledildi. Van’daki kadın arkadaşımız diyordu ya ‘Size Kürtler boyun eğmez.’ Allah şahittir şu sokaklarda kesilmiş başlar görürsünüz ama Kürt’ün eğilmiş başını kimse göremez.”