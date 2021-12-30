Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son berileri paylaştı.
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kürdistan yeni tip coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son berileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 3 bin 509 Covid-19 testi yapılırken, 102 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 201 kişi sağlığına kavuşurken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 663 bin 339 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 640 kişi virüse yakalandı.

Şimdiye kadar 371 bin 958 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 108 kişi yaşamını yitirdi.

1574 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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