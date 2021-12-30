Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son berileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 3 bin 509 Covid-19 testi yapılırken, 102 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 201 kişi sağlığına kavuşurken, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 663 bin 339 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 640 kişi virüse yakalandı.
Şimdiye kadar 371 bin 958 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 108 kişi yaşamını yitirdi.
1574 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.