Politika

Sirwan Barzani: 5 DAİŞ’li terörist öldürüldü

Peşmerge Güçleri Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Peşmerge Güçlerinin gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda 5 DAİŞ’linin öldürüldüğünü açıkladı.
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kürdistan DAİŞ Sirwan Barzani Peşmerge Qareçux Dağı

ERBİL (K24)

Peşmerge Güçleri Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Peşmerge Güçlerinin Uluslararası Koalisyon’la koordinasyon halinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda 5 DAİŞ’linin öldürüldüğünü açıkladı.

K24’e konuşan Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Peşmerge Güçlerinin Qareçux Sıra Dağları bölgesinde terör örgütü DAİŞ’e karşı 2 operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Operasyonların Uluslararası Koalisyon ve Irak ordusuyla koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini kaydeden Barzani, operasyonlarda 5 DAİŞ’linin öldürüldüğünü belirtti.

Peşmerge Güçleri bir süredir Irak ordusuyla koordinasyon halinde DAİŞ’e karşı operasyonlarını sürdürüyor.

 

 

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