Sirwan Barzani: 5 DAİŞ’li terörist öldürüldü
ERBİL (K24)
Peşmerge Güçleri Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Peşmerge Güçlerinin Uluslararası Koalisyon’la koordinasyon halinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda 5 DAİŞ’linin öldürüldüğünü açıkladı.
K24’e konuşan Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Peşmerge Güçlerinin Qareçux Sıra Dağları bölgesinde terör örgütü DAİŞ’e karşı 2 operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.
Operasyonların Uluslararası Koalisyon ve Irak ordusuyla koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini kaydeden Barzani, operasyonlarda 5 DAİŞ’linin öldürüldüğünü belirtti.
Peşmerge Güçleri bir süredir Irak ordusuyla koordinasyon halinde DAİŞ’e karşı operasyonlarını sürdürüyor.