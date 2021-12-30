Politika

ABD’den Badinan Kapısı’nın restorasyonu için bütçe

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Badinan Kapısı’nın restorasyonu için bir miktar bütçe ayırdıklarını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Badinan Kapısı
Badinan Kapısı
kürdistan ABD Amedi Badinan Kapısı restorasyon

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Badinan Kapısı’nın restorasyonu için bir miktar bütçe ayırdıklarını açıkladı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Washington’un Badinan Kapısı’nın restorasyonu için 500 bin dolar bütçe ayırdığını bildirdi.

Açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne destek olmaya bağlılığı vurgulanırken, tarihi eserlerin korunmasının da bu desteğe dahil olduğu ifade edildi.

Badinan Kapısı, Amedi’nin 3 kapısından biri olarak biliniyor.

Tarihi Amedi surlarındaki diğer kapılar ise Zebari Kapısı ve Musul Kapısı olarak adlandırılıyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv