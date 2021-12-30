ABD’den Badinan Kapısı’nın restorasyonu için bütçe

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Badinan Kapısı’nın restorasyonu için bir miktar bütçe ayırdıklarını açıkladı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Washington’un Badinan Kapısı’nın restorasyonu için 500 bin dolar bütçe ayırdığını bildirdi.

Açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne destek olmaya bağlılığı vurgulanırken, tarihi eserlerin korunmasının da bu desteğe dahil olduğu ifade edildi.

Badinan Kapısı, Amedi’nin 3 kapısından biri olarak biliniyor.

Tarihi Amedi surlarındaki diğer kapılar ise Zebari Kapısı ve Musul Kapısı olarak adlandırılıyor.