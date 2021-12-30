Politika

Silahlı gruplardan Haseke’ye saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’nin destek verdiği SMO’ya bağlı silahlı gruplar tarafından Haseke’ye atılan havan topunun bir camiye isabet etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
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kürdistan Haseke Rojava silahlı gruplar saldırı

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türkiye ve desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarının Rojava’nın Haseke kentine bağlı Ebu Rasin ilçesine ve Esediye köyüne havan topu atışı yaptığını duyurdu.

Ajans, havan topunun Ebu Rasin’deki Ulu Cami’ye isabet ettiğini, biri çocuk, biri kadın olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu belirtti.

Saldırı sonucu Ulu Cami’nin bir bölümünün çöktüğü ve büyük maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Ayrıca yine SANA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, silahlı gruplar Til Temir beldesi ve Til Şenan, Deradre, Um Kef ve Til Cuma köylerine de havan toplarıyla saldırdı.

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