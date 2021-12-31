Yaşam

Colorado’da kırmızı alarm: On binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Colorado eyaletinde yayılan orman yangınları nedeniyle on binlerce insan tahliye edildi ve yüzlerce ev kül oldu.
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ABD ABD Colorado yangın

HABER MERKEZİ

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver'ın kuzeyindeki Boulder County'de hızla yayılan yangınlar müdahalelere rağmen sürüyor.

Eyalet yetkilileri alevlerin yayılmasıyla ölüm ve yaralanmalarının muhtemel olduğunu söylüyor.

Louisville ve Superior kasabalarında yaklaşık 30 bin kişiye perşembe günü evlerini terk etmeleri söylendi.

Vali Jared Polis tarafından olağanüstü hal ilan edildi.

Polis, "Bu yangın kaynak sorunu değil. Bu ateş doğanın bir gücüdür. Rüzgarların dinmesini, havanın değişmesini umuyoruz. Yangından etkilenenler, yalnız olmadığınızı bilin" dedi.

Saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, tarihi bir kuraklığın ardından bölgede alevleri artırmaya başladı.

Colorado'daki önceki yangınlar kırsal alanlardayken, bu son yangınlar eyaletin daha banliyö bölgelerinde meydana geliyor.

Elektrik hatlarının kuvvetli rüzgarlar tarafından devrilmesi nedeniyle yangınlar eyalet tarihinin en yıkıcı orman yangınlarına dönüştü.

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